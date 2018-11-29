Полиция арестовала часть имущества отца вице-премьера Италии Ди Майо

Неаполь, Италия, , 15:46 — REGNUM Полиция Италии наложила арест на некоторые земельные участки, находящиеся в собственности компаний, принадлежащих отцу вице-премьера Луиджи Ди Майо — Антонио, сообщает Tg Com 24 в четверг, 29 ноября.

Вопросы правоохранителей вызвал тот факт, что на данных земельных участках в течение длительного времени хранятся отходы производства, которые никто не разбирает. В ближайшее время будут проведены необходимые проверки.

Это не единственная новость, появившаяся в последние дни и связанная с отцом Луиджи Ди Майо. Ранее один из бывших сотрудников предприятия Ди Майо-отца в интервью оппозиционным СМИ рассказал, что он работал без официального контракта и что его случай не был единичным.

Вице-премьер пообещал разобраться в ситуации, а позже опубликовал документы, свидетельствующие о том, что в упомянутый период времени (2010 год) он лично не имел отношения к упоминаемой компании.

Сторонники вице-премьера считают внезапное выступление в СМИ бывшего работника с жалобами на события 8-летней давности следствием желания то ли политических оппонентов Ди Майо, то ли оппозиционных правительству СМИ провести на него политическую атаку.

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