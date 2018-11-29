Жители Ростова-на-Дону добились отставки заместителя сити-менеджера

Ростов-на-Дону, , 15:45 — REGNUM Сегодня, 29 ноября, последний рабочий день в администрации Ростова-на-Дону у Евгения Лебедева — заместителя ростовского сити-менеджера. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской мэрии.

Напомним, ранее горожане создали петицию, адресованную президенту России Владимиру Путину, с требованием отправить в отставку сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарёва и его заместителя Евгения Лебедева. Хаос, наступивший в сфере пассажирских перевозок после оптимизации, стал последней каплей. Петицию подписали около 5 тыс. человек.

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«Заместитель главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству подал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава администрации города Виталий Кушнарёв подписал приказ об увольнении Евгения Лебедева с 30 ноября 2018 года», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что злую шутку с Лебедевым сыграла транспортная реформа, которую чиновники начали проводить в конце октября. Пассажирские перевозки горожане называют транспортным ужасом и неконтролируемым хаосом. А первый снегопад, выпавший в Ростове-на-Дону в середине ноября, вовсе парализовал движение общественного транспорта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, горожане объявляли о начале сбора подписей под обращением, в котором требуют роспуска городского департамента транспорта. Автор инициативы выступил с требованием уволить всю команду «транспортников» и назначить грамотного руководителя. Пассажиры уже больше месяца жалуются на то, что автобусы теперь приходится ждать часами. Но кадровые изменения в городской администрации последовали только сейчас.

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