Итоговые решения Стокгольмского суда опубликовал «Нафтогаз»

Киев, , 15:47 — REGNUM Украинский «Нафтогаз» обнародовал оригиналы окончательных решений международного арбитражного суда по газовым контрактам с Газпромом. Опубликованы решения по контрактам на поставку и транзит газа.

В компании отметили, что документы публикуются впервые в связи с большим интересом к стокгольмскому процессу и в ответ на многочисленные запросы.

Документы частично закрыты из-за требований конфиденциальности к договорам между российской и украинской сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Нафтогаз» взыскал ещё $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит в счёт долга во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Общая сумма зачислений превысила $22 млн.

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