Киев привел в боевую готовность воинские части и подразделения ВСУ — ЛНР

Луганск, , 15:36 — REGNUM На Украине после введения военного положения ряд предприятий оборонной промышленности переведены на военный режим работы, а воинские части и подразделения ВСУ приведены в полную боевую готовность, заявили 29 ноября в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Таким образом, мы не исключаем, что действия Украины будут направлены на дальнейшую эскалацию конфликта», — говорится в сообщении.

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Так, Николаевский авиаремонтный завод с 24 ноября перешел на режим работы военного времени. С 26 ноября все сотрудники предприятия (около 500 человек) ежедневно работают, не покидая предприятия. На заводе организована посменная работа по восстановительному ремонту самолётов ИЛ-76 и ИЛ-78, а также среднему ремонту СУ-24.

Напомним, с 28 ноября на Украине введено военное положение, которое распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также десять областей Украины: Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую.

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