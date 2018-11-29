Госдума может объявить амнистию в связи с 25-летием Конституции

Москва, , 15:35 — REGNUM Проект постановления об амнистии в связи с 25-летием Конституции России внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября. Предусматривается применение акта об амнистии к достаточно ограниченному кругу лиц, исходя из социально-возрастного критерия.

Акт об амнистии предлагается распространить на следующие категории граждан: несовершеннолетние; совершеннолетние лица, совершившие преступления в возрасте до 18 лет; имеющие несовершеннолетних детей женщины; беременные женщины; женщины старше 55 лет; мужчины старше 60 лет; мужчины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет; лица, имеющие I, II или III группу инвалидности.

Применение амнистии исключается в отношении лиц, осужденных за умышленные убийства, грабежи, разбои, терроризм, экстремизм, захват заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также в отношении лиц, являющихся злостными нарушителями режима отбывания наказания, осужденных за преступления при особо опасном рецидиве, освобождавшихся в период с 1993 года по амнистии или в порядке помилования и вновь совершивших преступления, либо лиц, совершивших преступления в местах лишения свободы.

Еще один внесенный в Госдуму проект постановления подробно регламентирует порядок освобождения соответствующих категорий лиц из мест лишения свободы, а также порядок прекращения уголовных дел в их отношении.

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