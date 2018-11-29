Актриса Брижит Бардо вступила в ряды «желтых жилетов»

Париж, , 15:43 — REGNUM Звезда французского кинематографа Брижит Бардо выступила в поддержку так называемых желтых жилетов — протестного движения во Франции против повышения цен на бензин, а также политики правительства Эммануэля Макрона в целом. Свою фотографию в жилете 84-летняя актриса опубликовала в Twitter 29 ноября.

«С вами!» — написала она коротко.

Ранее на стороне протестующих выступили рэпер Каарис и певец Мишель Польнарефф.

Как сообщало ИА REGNUM, в масштабных акциях протеста 24 ноября по всей Франции приняли участие более 100 тыс. человек. Протест был жестко подавлен силами полиции. Лидер протеста Эрик Друэ отказался от запланированной встречи с министром внутренних дел Франции Эдуаром Филиппом.

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