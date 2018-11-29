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Актриса Брижит Бардо вступила в ряды «желтых жилетов»

Политика

84-летняя актриса продемонстрировала себя в жилете — символе протеста против политики президента Франции Макрона

Актриса Брижит Бардо вступила в ряды «желтых жилетов»
Иллюстрация: Twitter: @brigitte_bardot
Брижит Бардо

Париж, 29 ноября 2018, 15:43 — REGNUM  Звезда французского кинематографа Брижит Бардо выступила в поддержку так называемых желтых жилетов — протестного движения во Франции против повышения цен на бензин, а также политики правительства Эммануэля Макрона в целом. Свою фотографию в жилете 84-летняя актриса опубликовала в Twitter 29 ноября.

«С вами!» — написала она коротко.

Ранее на стороне протестующих выступили рэпер Каарис и певец Мишель Польнарефф.

Как сообщало ИА REGNUM, в масштабных акциях протеста 24 ноября по всей Франции приняли участие более 100 тыс. человек. Протест был жестко подавлен силами полиции. Лидер протеста Эрик Друэ отказался от запланированной встречи с министром внутренних дел Франции Эдуаром Филиппом.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер «желтых жилетов» отказывается от встречи с премьер-министром Франции

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Политическая жизнь Франции
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