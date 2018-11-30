Пятница, 30 Ноября 2018 года
05:40:09 МСК

Почему российское общество продолжает беспокоиться за Курилы

Политика

Мир-системная альтернатива как способ спасения с задворок мир-экономики глобализма

Почему российское общество продолжает беспокоиться за Курилы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Конфликт вокруг Курильских островов

Москва, 30 ноября 2018, 03:55 — REGNUM  Обострение «курильского вопроса» вызвало такое беспокойство в российском обществе недаром. Почему, несмотря на все заверения в том, что сдачи Курил не будет, оно продолжает беспокоиться и сомневаться, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Вся беда в том, что «курильский вопрос» вновь актуализировал обсуждение наличия в стране идеологии, которая как бы отсутствует — именно «как бы», потому что, несмотря на «преодоление» 90-х годов, элитарный девиз «всё в обмен на деньги» никуда не делся. Под эту идеологию уже потеряно невероятно много, а все фантазии о «вхождении на равных в семью цивилизованных народов» так и остались фантазиями.

Абстрактные экономические выгоды продолжают в рассуждении поклонников неоднократно дискредитировавшей себя либеральной модели оставаться превыше всего прочего. Для того, чтобы вырваться из тенет этих представлений, следует, наконец, разоблачить несколько крупных мифов, включая «свободную торговлю» и «невидимую руку рынка», которые давно не имеют отношения к реальности. А что же действует вместо них?

Читайте статью «Курильский Мюнхен» как момент истины и другие публикации Владимира Павленко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить