Почему российское общество продолжает беспокоиться за Курилы

Москва, , 03:55 — REGNUM Обострение «курильского вопроса» вызвало такое беспокойство в российском обществе недаром. Почему, несмотря на все заверения в том, что сдачи Курил не будет, оно продолжает беспокоиться и сомневаться, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Вся беда в том, что «курильский вопрос» вновь актуализировал обсуждение наличия в стране идеологии, которая как бы отсутствует — именно «как бы», потому что, несмотря на «преодоление» 90-х годов, элитарный девиз «всё в обмен на деньги» никуда не делся. Под эту идеологию уже потеряно невероятно много, а все фантазии о «вхождении на равных в семью цивилизованных народов» так и остались фантазиями.

Абстрактные экономические выгоды продолжают в рассуждении поклонников неоднократно дискредитировавшей себя либеральной модели оставаться превыше всего прочего. Для того, чтобы вырваться из тенет этих представлений, следует, наконец, разоблачить несколько крупных мифов, включая «свободную торговлю» и «невидимую руку рынка», которые давно не имеют отношения к реальности. А что же действует вместо них?

Читайте статью «Курильский Мюнхен» как момент истины и другие публикации Владимира Павленко.