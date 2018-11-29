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Украину обвинили в разрушении системы международного морского права

Политика

Киев требует закрыть Босфор для ВМС России

Украину обвинили в разрушении системы международного морского права
Арнольд Бёклин. Атака пиратов. 1886

Москва, 29 ноября 2018, 15:29 — REGNUM  Власти Украины хотят разрушить систему международного морского права. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Власти «незалежной» в отчаянии хотят разрушить систему международного морского права, которое сами нарушают самым наглым образом и призывают к этому других», — заявил Железняк.

Украина потребует от Турции закрыть Босфорский пролив для российских военных кораблей из-за инцидента в Керченском проливе. В Совфеде считают, что у Киева нет юридических оснований просить закрыть Босфор для ВМС РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Совфеде оценили перспективы закрытия Босфора для России

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