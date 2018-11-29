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В Киеве Тверскую улицу переименовали в честь польского публициста

Политика

Гедройц считал, что внешнеполитическими задачами Польши является примирение с соседними народами и общая борьба против коммунизма и империализма

Киев, 29 ноября 2018, 15:19 — REGNUM  Городской совет Киева проголосовал за переименование улицы Тверской в честь польского публициста Ежи Гедройца, сообщает 29 ноября УНН.

По данным издания, соответствующее решение поддержали 79 депутатов.

Напомним, Ежи Гедройц умер в 2000 году во Франции в эмиграции. На страницах издаваемого им в Париже журнала «Культура» в 1970-е годы призвали поляков к отказу от империалистических притязаний на Украину, Литву, Белоруссию, к признанию их прав на независимость от СССР и независимое партнёрство с Польшей.

Гедройц считал, что внешнеполитическими задачами поляков является примирение с соседними народами и общая борьба против коммунизма и империализма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках декоммунизации Киевский городской совет переименовал шесть улиц в столице Украины.

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Закон о декоммунизации на Украине
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