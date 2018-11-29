Власти Израиля выпустили из тюрьмы двух палестинских подростков

Тель-Авив, Израиль, , 15:21 — REGNUM Власти Израиля выпустили на свободу двоих несовершеннолетних палестинских подростков, содержащихся под стражей на протяжении трех лет, сообщает 29 ноября Anadolu.

Два 15-летних ребенка были признаны виновными по обвинению в попытке причинить серьезный вред израильскому государству. Помимо тюремных сроков, им присудили к выплате штраф в размере $1 тыс. 400.

Напомним, в настоящее время в тюрьмах Израиля находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

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