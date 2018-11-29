ООН проводит расследование из-за нарушения санкций против КНДР

Пхеньян, , 16:03 — REGNUM Комитет по санкциям в отношении Северной Кореи Совета Безопасности ООН начал расследование из-за нарушения резолюций, ограничивающих торговлю с КНДР. Под подозрением — 40 кораблей и 130 судов из разных стран, сообщает южнокорейский информационный портал KBS. В частности, зафиксированы случаи поставок в Северную Корею угля и нефти в нарушение резолюций Совета Безопасности. Всего расследуется около 200 случаев незаконных операций. Национальная принадлежность кораблей и компаний не раскрывается, однако дипломатические источники сообщают, что они зарегистрированы на Тайване и в Того. Для обхода санкционного режима используются хитроумные схемы: подделка сопроводительных документов на грузы, отключение радиомаяков на кораблях и перегрузка товаров прямо в открытом море с одного судна на другое. С целью пресечения подобных действий военные Австралии и США регулярно патрулируют воздушное пространство над Желтым морем.