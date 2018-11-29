Южная Корея подготовила пятилетний план сотрудничества с КНДР

Сеул, , 15:35 — REGNUM Правительство Республики Корея завершило разработку стратегического плана, направленного на развитие отношений с КНДР в ближайшие пять лет. Документ будет представлен на рассмотрение Национальной Ассамблеи уже на следующей неделе, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В плане отражены конкретные цели, задачи и направления государственной политики, направленной на сближение и сотрудничество с Северной Кореей. Он заменит устаревшую стратегию, принятую ещё в 2013 году при президенте Пак Кын Хе. Ожидается, что министерство объединения представит документ 6 декабря на заседании парламента, а затем он будет опубликован в СМИ в случае одобрения.

Источники сообщают, что план учитывает достигнутые межкорейские договорённости и совместные проекты и является довольно оптимистичным в отличие от предыдущего. Впрочем, необходимо добиться большего прогресса в процессе ядерного разоружения, чтобы были сняты санкции ООН и сотрудничество между двумя странами стало возможным.