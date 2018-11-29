Южная Корея закупит у Израиля радары дальнего действия

Сеул, , 15:16 — REGNUM Министерство обороны Республики Корея закупит у Израиля две радиолокационные станции раннего предупреждения о ракетном нападении. Это необходимо для повышения боеспособности вооруженных сил и обеспечения надежной противовоздушной обороны страны. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство со ссылкой на заявление минобороны.

Стоимость сделки составит 292 миллиона долларов. РЛС модели Green Pine Bock C будут построены компанией ELTA, входящей в структуру Аэрокосмического агентства Израиля. Ожидается, что РЛС поступят в вооружённые силы Республики Корея уже в начале 2020 года.

Green Pine Block C способен обнаруживать ракетные запуски и летательные аппараты на расстоянии до 800 километров — на 200 километров дальше, чем стоящие на вооружении южнокорейских сил ПВО в данный момент.

Кроме того, министерство обороны закупит у США несколько самолетов для морского патрулирования Р-8. Их поставки ожидаются в 2022—2023 годах.