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Министр внутренних дел Индии: Пакистан дестабилизирует ситуацию в стране

Политика

Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх обвинил Пакистан во вмешательстве в дела страны

Министр внутренних дел Индии: Пакистан дестабилизирует ситуацию в стране
Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
Масла в огонь

Нью-Дели, 29 ноября 2018, 16:42 — REGNUM  «Несмотря на то, что премьер-министр Индии Нарендра Моди старается наладить отношения с Пакистаном, его лидеры не ищут пути решения проблем двусторонних отношений. Сейчас Пакистан пытается дестабилизировать ситуацию в Индии через террористические группировки», — заявил на общественном мероприятии министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх 28 ноября.

Он также отметил, что Индия готова оказать помощь Пакистану по борьбе с терроризмом в случае, если правительство этой страны будет предпринимать меры по ликвидации этой проблемы.

По информации индийского новостного агентства Ani, Сингх обвинил правительство Пакистана в том, что оно покровительствует террористам и призвал международное сообщество объединить усилия по борьбе с этой угрозой.

Политик также отметил, что в настоящее время индийские военные успешно нейтрализуют террористов в Джамму и Кашмире. По его словам, проблема заключается в том, что военные подвергаются обстрелу именно с пакистанской стороны.

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Зарубежная хроника
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