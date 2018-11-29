Министр внутренних дел Индии: Пакистан дестабилизирует ситуацию в стране

Нью-Дели, , 16:42 — REGNUM «Несмотря на то, что премьер-министр Индии Нарендра Моди старается наладить отношения с Пакистаном, его лидеры не ищут пути решения проблем двусторонних отношений. Сейчас Пакистан пытается дестабилизировать ситуацию в Индии через террористические группировки», — заявил на общественном мероприятии министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх 28 ноября.

Он также отметил, что Индия готова оказать помощь Пакистану по борьбе с терроризмом в случае, если правительство этой страны будет предпринимать меры по ликвидации этой проблемы.

По информации индийского новостного агентства Ani, Сингх обвинил правительство Пакистана в том, что оно покровительствует террористам и призвал международное сообщество объединить усилия по борьбе с этой угрозой.

Политик также отметил, что в настоящее время индийские военные успешно нейтрализуют террористов в Джамму и Кашмире. По его словам, проблема заключается в том, что военные подвергаются обстрелу именно с пакистанской стороны.