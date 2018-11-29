Министр финансов Мальдив: цена китайских проектов завышена

Мале, , 15:24 — REGNUM «Наше правительство считает, что цена китайских проектов по развитию в стране слишком завышена. Мы сейчас ведем работу по этому вопросу», — заявил на пресс-конференции министр финансов и казначейства Ибрагим Амир.

Он также отметил, что правительство анализирует детали проектов, которые осуществлялись правительством предыдущего президента Абдуллы Ямина.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, Ибрагим Амир заявил, что в настоящее время правительство не может полностью от них отказаться, однако проводится работа по снижению стоимости инфраструктурных проектов.

Напомним, что руководство страны всерьез обеспокоено ростом государственного долга Китаю, который в данный момент составляет полтора миллиарда долларов.