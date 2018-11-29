В Пакистане проходит выставка вооружений IDEAS 2018 с участием России

Карачи, Пакистан, , 15:59 — REGNUM В Карачи (пакистанская провинция Синд) открылась выставка вооружений IDEAS 2018. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, на эксклюзивной международной выставке, закрытой для публики, свои павильоны развернули 14 стран, в том числе КНР, Турция, Россия, США, Франция, Германия, Польша и Южная Корея. Страны представят новинки оборонно-промышленного комплекс, а также выступят с предложениями для вооруженных сил и сил безопасности Пакистана. Примечательно, что делегация США принимает участие в IDEAS впервые.

Россию на выставке вооружений представляет АО «Рособоронэкспорт» (входит в ГК «Ростех»). «Рособоронэкспорт» продемонстрирует более 200 образцов вооружения и военной техники, среди которых противотанковые комплексы «Корнет-ЭМ», автоматы Калашникова новых модификаций, БМП-3М, бронеавтомобили семейства «Тигр», а также вертолеты Ми-35М и Ми-17.