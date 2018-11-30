Польша рискует потерять украинских гастарбайтеров, а с ними — многое другое

Варшава, , 03:05 — REGNUM Законопроект, подготовленный министерством внутренних дел Германии, может стать серьезной «подножкой» для Польши. Почему судьба украинских гастарбайтеров, прием которых может быть облегчен в Германии уже со следующего года, стал столь критичным для польской экономики и каковы возможные решения этого вопроса Варшавой, рассматривает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Мечта о германских зарплатах и без того уже перетягивала часть украинских работников с Польши в немецком направлении. Но до сих пор эти порывы сдерживались жесткими условиями приема в Германию, а вот со следующего года Польша может потерять большое количество работников с Украины, которые будут переманены Германией. А ведь уже «отрегулированная» под заимствование иностранной рабочей силы экономика Польши может отреагировать на такое изменение весьма негативно.

До сих пор состояние «украинского вопроса» не было для Варшавы серьезной проблемой, правящей польской партии достаточно было заявлять, что «с Бандерой Киев в ЕС не войдет» и получать выгоду от труда гастарбайтеров. Но, возможно, теперь настанет пора для Польши проснуться и заняться, наконец, определением своей политики по отношению к изменившейся ситуации. Окончание строительства газопровода «Северный поток — 2» даст дополнительное преимущество как Москве, так и Берлину, а угроза того, что США могут заключить «большую геополитическую сделку с Россией» может еще больнее ударить по ставшему привычным для Польши способу обращению с Украиной.

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