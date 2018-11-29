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Лидер «желтых жилетов» отказывается от встречи с премьер-министром Франции

Политика

Эрик Друэ, представитель движения «желтые жилеты», на своей странице в Facebook отказался от встречи с премьер-министром страны

Париж, 29 ноября 2018, 14:58 — REGNUM  Эрик Друэ, один из представителей движения «желтые жилеты», отказывается встретиться с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом, сообщает Le Figaro.

Встреча запланирована в Матиньонском дворце, официальной резиденции премьер-министра Франции, на пятницу, 30 ноября.

«Я официально объявляю, что отказываюсь от встречи с премьер-министром в пятницу!» — заявил Эрик Друэ на странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, Эдуард Филипп готов принять представительскую делегацию «желтых жилетов» 30 ноября 2018 года. Группа из восьми представителей движения собирается установить диалог с правительством и передать ряд требований.

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