Лидер «желтых жилетов» отказывается от встречи с премьер-министром Франции

Париж, , 14:58 — REGNUM Эрик Друэ, один из представителей движения «желтые жилеты», отказывается встретиться с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом, сообщает Le Figaro.

Встреча запланирована в Матиньонском дворце, официальной резиденции премьер-министра Франции, на пятницу, 30 ноября.

«Я официально объявляю, что отказываюсь от встречи с премьер-министром в пятницу!» — заявил Эрик Друэ на странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, Эдуард Филипп готов принять представительскую делегацию «желтых жилетов» 30 ноября 2018 года. Группа из восьми представителей движения собирается установить диалог с правительством и передать ряд требований.

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