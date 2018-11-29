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Премьер Пакистана заложил первый камень в основание Картарпурского коридора

Политика

Премьер-министр Пакистана Имран Хан дал официальный старт строительству Картарпурского транспортного коридора с Индией

Исламабад, 29 ноября 2018, 16:25 — REGNUM  28 ноября в пакистанской провинции Панджаб премьер-министр Имран Хан заложил первый камень в основание Картарпурского коридора.

По сообщению пакистанского новостного агентства Dunya News, на «исторической церемонии», как ее уже окрестили пакистанские СМИ, также присутствовали начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва, а также несколько министров. В своей речи после закладки камня Имран Хан отметил, что его страна «хочет только мира с Индией».

Картарпурский коридор должен соединить гурудвару Дарбар Сахиб в пакистанском Картарпуре с городом Гурдаспур в индийском штате Панджаб. Коридор будет использоваться паломниками-сикхами для посещения места рождения основателя религии первого гуру Нанака в Пакистане. Строительство будет вестись совместными силами Индии и Пакистана.

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Зарубежная хроника
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