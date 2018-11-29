Четверг, 29 Ноября 2018 года
16:33:47 МСК

Саудовская Аравия и Египет укрепят сотрудничество в сфере торговли

Политика

Министр экономики и инвестиций Саудовской Аравии Маджид бин Абдулла Аль-Касаби подтвердил намерение его страны развивать отношения с Египтом как минимум в шести секторах экономики

Эр-Рияд, 29 ноября 2018, 16:21 — REGNUM  28 ноября министр экономики и инвестиций Саудовской Аравии Маджид бин Абдулла Аль-Касаби подтвердил намерение Эр-Рияда развивать отношения с Египтом в сфере торговли, а также создать благоприятную инвестиционную атмосферу для Каира в стране. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», Аль-Касаби высоко оценил прогрессивные шаги Египта по реформированию экономической системы страны, которые позволят активировать инвестиционное сотрудничество между Эр-Риядом и Каиром.

Министр торговли Саудовской Аравии обратился к бизнесменам и чиновникам обеих стран с целью обозначить путь развития экономических отношений между государствами как минимум по шести направлениям торговли.

Экономическое сотрудничество достигнет нового уровня после реализации совместных проектов на африканском континенте, включая проекты в сферах строительства, сельского хозяйства и промышленности.

Аль-Касаби охарактеризовал египетско-саудовские отношения как стратегически важные. Он также отметил, что египетский рынок имеет огромное значение для Саудовской Аравии, в том числе для инвестиций Эр-Рияда.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить