Саудовская Аравия и Египет укрепят сотрудничество в сфере торговли

Эр-Рияд, , 16:21 — REGNUM 28 ноября министр экономики и инвестиций Саудовской Аравии Маджид бин Абдулла Аль-Касаби подтвердил намерение Эр-Рияда развивать отношения с Египтом в сфере торговли, а также создать благоприятную инвестиционную атмосферу для Каира в стране. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», Аль-Касаби высоко оценил прогрессивные шаги Египта по реформированию экономической системы страны, которые позволят активировать инвестиционное сотрудничество между Эр-Риядом и Каиром.

Министр торговли Саудовской Аравии обратился к бизнесменам и чиновникам обеих стран с целью обозначить путь развития экономических отношений между государствами как минимум по шести направлениям торговли.

Экономическое сотрудничество достигнет нового уровня после реализации совместных проектов на африканском континенте, включая проекты в сферах строительства, сельского хозяйства и промышленности.

Аль-Касаби охарактеризовал египетско-саудовские отношения как стратегически важные. Он также отметил, что египетский рынок имеет огромное значение для Саудовской Аравии, в том числе для инвестиций Эр-Рияда.