Саудовская Аравия предоставит $50 млн для помощи палестинским беженцам

Эр-Рияд, , 17:04 — REGNUM 28 ноября Саудовский центр по оказанию гуманитарной помощи имени Короля Салмана пообещал предоставить 50 миллионов долларов Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», заявление было сделано во время пресс-конференции главы центра Абдуллы Аль-Рабийа, которая состоялась в столицу страны, Эр-Рияде.

«Саудовский центр по оказанию гуманитарной помощи имени Короля Салмана окажет БАПОР финансовую помощь в размере 50 миллионов долларов с целью поддержать действия агенства, осуществляемые на территории Западного берега реки Иордан и Сектора Газа», — сказал Аль-Рабийа.

Ранее, в августе 2018 года, Дональд Трамп принял решение прекратить финансирование БАПОР, что вызвало волну критики со стороны мирового сообщества.