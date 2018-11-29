Правительство Йемена настаивает на контроле над портом Ходейда

Сана, , 15:18 — REGNUM Министр информации Йемена Муаммар Аль-Иряни заявил о необходимости передачи стратегически важного порта Ходейда официальному правительству. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, Аль-Иряни настоял на уходе хуситов из города Ходейда, так как он является главным каналом поставки гуманитарной помощи гражданскому населению, а «поведение данной военизированной группировки шиитов-зейдитов непредсказуемо».

Аль-Иряни высоко отметил усилия Специального посланника Генерального секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса, связанные со стремлением убедить хуситов отказаться от контроля над портом Ходейда и передать его законному правительству.

Гриффитс прибыл в Йемен 23 ноября для проведения переговоров с хуситами и подготовки всех сторон конфликта к предстоящей конференции по Йемену в Швеции, которая пройдет в декабре.