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Правительство Йемена настаивает на контроле над портом Ходейда

Политика

Министр информации Йемена заявил о том, что порт Ходейда должен перейти под контроль официального правительства

Сана, 29 ноября 2018, 15:18 — REGNUM  Министр информации Йемена Муаммар Аль-Иряни заявил о необходимости передачи стратегически важного порта Ходейда официальному правительству. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, Аль-Иряни настоял на уходе хуситов из города Ходейда, так как он является главным каналом поставки гуманитарной помощи гражданскому населению, а «поведение данной военизированной группировки шиитов-зейдитов непредсказуемо».

Аль-Иряни высоко отметил усилия Специального посланника Генерального секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса, связанные со стремлением убедить хуситов отказаться от контроля над портом Ходейда и передать его законному правительству.

Гриффитс прибыл в Йемен 23 ноября для проведения переговоров с хуситами и подготовки всех сторон конфликта к предстоящей конференции по Йемену в Швеции, которая пройдет в декабре.

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Зарубежная хроника
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