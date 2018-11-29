Дагестан: мандаты задержанных депутатов переданы профессору и прокурору

Махачкала, , 14:55 — REGNUM Профессор, декан исторического факультета Дагестанского государственного университета Баши Булатов и мастер спорта международного класса, экс-заместитель Бутырского межрайонного прокурора города Москвы Арсен Шапиев получили мандаты депутатов Народного собрания Дагестана. В региональном парламенте они заняли места находящихся под стражей Магомеда Сулейманова и Магомеда Махачева, пишет 29 ноября «Новое дело».

Напомним, Сулейманов и Махачев были досрочно лишены своих кресел в парламенте 25 октября 2018 года. Первый сам подал заявление о прекращении полномочий, а второй был выведен из состава за того, что пропустил три заседаниях парламента.

Бывший руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов был задержан в августе 2018 года. Его подозревают в создании преступной группой, которая в течение восьми лет, с 2010 по 2018 годы, «заработала» более 210 млн рублей, предоставляя в медучреждения поддельные документы и получая деньги якобы за оказанные медицинские услуги через аффилированные страховые компании.

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Экс-руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев также был задержан в августе 2018 года. Следствие полагает, что он сколотил преступную группу из нескольких десятков человек, которая за взятки «делала инвалидами» здоровых жителей республики. Только в 2017 году число лже-инвалидов превысило 300 человек.

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Добавим, что по данному уголовному делу проходит ещё один депутат Народного собрания Дагестана — Раджаб Абдулатипов. Однако дальнейшая судьба брата экс-главы республики в региональном парламенте пока не определена.

Как сообщало ИА REGNUM, Магомед Сулейманов, Раджаб Абдулатипов, а также бывший мэр города Махачкалы Муса Мусаев 8 ноября были выведены из состава политсовета регионального отделения «Единой России». Все трое официально исключены в рамках ежегодного обновления кадров.

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