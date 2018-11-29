Премьер Йемена: необходимо перенести представительство ООН из Саны в Аден

Сана, , 16:54 — REGNUM 28 ноября премьер-министр Йемена Маин Абдул Малик направил повторный запрос на перенос представительства ООН из Саны, которая находится под контролем военизированной группировки шиитов-зейдитов — хуситов, в город Аден, который временно является столицей страны. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», целью переноса называют желание избежать контроля со стороны хуситов над действиями работников ООН в стране.

Заявление было сделано во время визита координатора Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Лизы Гранде в Аден.

Абдул Малик обсудил с Гранде усилия ООН по урегулированию конфликта в Йемене, а также проекты, которые возможно осуществить для обеспечения безопасности и устойчивого развития страны в постконфликтный период.

Премьер-министр также призвал мировое сообщество осудить хуситов за организацию актов насилия на подконтрольных территориях и обеспечить гуманитарную помощь гражданскому населению Йемена, включая поставки предметов первой необходимости, еды, воды, электричества, а также оказать поддержку в сферах образования и здравоохранения.