Четверг, 29 Ноября 2018 года
18:05:59 МСК

Премьер Йемена: необходимо перенести представительство ООН из Саны в Аден

Политика

Правительство Йемена вновь направило запрос на перенос представительства ООН из столицы страны Саны, контролируемой хуситами, в Аден

Сана, 29 ноября 2018, 16:54 — REGNUM  28 ноября премьер-министр Йемена Маин Абдул Малик направил повторный запрос на перенос представительства ООН из Саны, которая находится под контролем военизированной группировки шиитов-зейдитов — хуситов, в город Аден, который временно является столицей страны. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», целью переноса называют желание избежать контроля со стороны хуситов над действиями работников ООН в стране.

Заявление было сделано во время визита координатора Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Лизы Гранде в Аден.

Абдул Малик обсудил с Гранде усилия ООН по урегулированию конфликта в Йемене, а также проекты, которые возможно осуществить для обеспечения безопасности и устойчивого развития страны в постконфликтный период.

Премьер-министр также призвал мировое сообщество осудить хуситов за организацию актов насилия на подконтрольных территориях и обеспечить гуманитарную помощь гражданскому населению Йемена, включая поставки предметов первой необходимости, еды, воды, электричества, а также оказать поддержку в сферах образования и здравоохранения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить