Палестина отвергла попытку США осудить ХАМАС за насилие в Газе

Рамалла , , 15:55 — REGNUM 28 ноября Палестина отвергла все попытки США обвинить ХАМАС, контролирующее Сектор Газа палестинское исламистское движение, в организации актов насилия на границе между Израилем и Сектором Газа. Как сообщает саудовская газета «Аш-Щарк Аль-Аусат», администрация США предприняла попытку осудить ХАМАС посредством принятия соответствующей резолюции в рамках ООН.

США намереваются обвинить ХАМАС в ракетных атаках на Израиль. Палестинская администрация, в свою очередь, считает, что этот шаг провокационным и игнорирует истинные причины конфликта, закрывая глаза на ответственность, которую несет Израиль за свои действия в отношении оккупированной палестинской территории.

Палестинская администрация назвала проект резолюции, предложенный США, продолжением линии американской политики по дискриминации палестинского народа, начало которой было положено в декабре 2017 года решением по признанию Иерусалима столицей Израиля.

Палестинская сторона предупредила США о том, что подобная политика является «подрывной» и препятствуют успешному развитию мирного процесса в регионе.