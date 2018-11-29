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Палестина отвергла попытку США осудить ХАМАС за насилие в Газе

Политика

Палестина отвергла все попытки США обвинить ХАМАС в организации актов насилия на территории Сектора Газа в рамках ООН

Палестина отвергла попытку США осудить ХАМАС за насилие в Газе
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Отказ

Рамалла , 29 ноября 2018, 15:55 — REGNUM  28 ноября Палестина отвергла все попытки США обвинить ХАМАС, контролирующее Сектор Газа палестинское исламистское движение, в организации актов насилия на границе между Израилем и Сектором Газа. Как сообщает саудовская газета «Аш-Щарк Аль-Аусат», администрация США предприняла попытку осудить ХАМАС посредством принятия соответствующей резолюции в рамках ООН.

США намереваются обвинить ХАМАС в ракетных атаках на Израиль. Палестинская администрация, в свою очередь, считает, что этот шаг провокационным и игнорирует истинные причины конфликта, закрывая глаза на ответственность, которую несет Израиль за свои действия в отношении оккупированной палестинской территории.

Палестинская администрация назвала проект резолюции, предложенный США, продолжением линии американской политики по дискриминации палестинского народа, начало которой было положено в декабре 2017 года решением по признанию Иерусалима столицей Израиля.

Палестинская сторона предупредила США о том, что подобная политика является «подрывной» и препятствуют успешному развитию мирного процесса в регионе.

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Зарубежная хроника
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