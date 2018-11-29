В Киеве заявили, что размесят корабли НАТО на базах в Бердянске и Очакове

Киев, , 14:39 — REGNUM Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак хотел бы, чтобы на территории Украины было несколько военных баз НАТО. Об этом Грымчак заявил 29 ноября в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, наличие баз НАТО защитит Украину от вторжения войск России.

«Я бы тоже хотел несколько баз НАТО на нашей территории и желательно лет 10 назад. Тогда можно было бы предупредить и не допустить все, что сегодня есть. У нас есть наши военно-морские базы в Очакове и Бердянске. Это новые базы, которые сегодня строятся, в том числе при помощи наших союзников НАТО. Мы скорее построим наши базы и пригласим туда на какое-то время военные подразделения наших союзников. К сожалению, в нашей конституции есть норма, которая прямо запрещает нахождение военных баз НАТО», — сказал Грымчак.

Он также сообщил, что Россия блокирует международное судоходство в Керченском проливе.

«По данным на вчерашний вечер (28 ноября) у нас 35 судов ожидают перехода через Керченский пролив. Некоторые из них ожидают переход 11 дней. Мы не можем прорывать Азовское море военной силой. Это невозможно по многим причинам. Только совместное давление мирового сообщества позволит решить этот вопрос… Россия пытается сделать Азовское море своим внутренним морем», — пояснил Грымчак.

Напомним, 28 ноября глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «украинские моряки, которых арестовал суд Крыма, официально являются военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции 1949 года».

«Мы передали всем нашим международным партнерам четкую юридическую позицию: наши моряки являются военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенций 1949 года. Следовательно, на них никоим образом не распространяется российское право», — отметил Климкин.

Он подчеркнул, что украинским морякам должны гарантировать оказание медицинской помощи, а также не оказание на них физического и психологического давления.