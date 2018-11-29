ХАМАС поблагодарило Иран за поддержку «Великого марша возвращения»

Рамалла , , 16:16 — REGNUM Официальный представитель ХАМАС, палестинского исламистского движения, контролирующего сектор Газа, Фавзи Бархум высоко оценил поддержку Ирана, которую страна оказала во время «Великого марша возвращения». Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, Иран объявил о своем согласии принять семьи погибших и раненных во время протестных акций в Газе.

«Великий марш возвращения» — протестные акции палестинцев в секторе Газа, направленные против Израиля и организованные движением ХАМАС в 2018 году. Главной целью кампании стало привлечение внимания мирового сообщества к проблеме палестинцев и необходимости обретения ими законного права на возвращение в свои дома, которые теперь находятся под контролем Израиля.

Официальный представитель ХАМАС поблагодарил Иран за то, что эта страна разделяет ценности и интересы палестинцев.

Бархум также очередной раз призвал представителей всех мусульманских государств, и арабских в частности, продолжать оказывать поддержку палестинцам в их борьбе за свои права.