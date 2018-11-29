МИД РФ прокомментировал желание Киева закрыть для России Босфор

Москва, , 14:37 — REGNUM Заявление командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Воронченко о закрытии Турцией Босфорского пролива из-за инцидента в Керченском проливе является продолжением провокационной линии украинских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Продолжение провокативного поведения», — цитирует слова российского дипломата Nation News.

Ранее Воронченко заявил, что украинские власти собираются просить Турцию закрыть для российских кораблей проход через Босфор.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября украинская сторона заявила о «военной агрессии со стороны России» после того, как российские пограничники задержали три военных корабля Украины, которые без разрешения вошли в территориальные воды РФ и опасно маневрировали там.

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