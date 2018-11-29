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МИД РФ прокомментировал желание Киева закрыть для России Босфор

Политика

Ранее командующий ВМС Украины заявил, что украинские власти собираются просить Турцию закрыть для российских кораблей проход через Босфор

Москва, 29 ноября 2018, 14:37 — REGNUM  Заявление командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Воронченко о закрытии Турцией Босфорского пролива из-за инцидента в Керченском проливе является продолжением провокационной линии украинских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Продолжение провокативного поведения», — цитирует слова российского дипломата Nation News.

Ранее Воронченко заявил, что украинские власти собираются просить Турцию закрыть для российских кораблей проход через Босфор.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября украинская сторона заявила о «военной агрессии со стороны России» после того, как российские пограничники задержали три военных корабля Украины, которые без разрешения вошли в территориальные воды РФ и опасно маневрировали там.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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