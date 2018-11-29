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В Совфеде оценили перспективы закрытия Босфора для России

Политика

Провокация в Керченском проливе

Москва, 29 ноября 2018, 14:33 — REGNUM  Намерения Киева добиваться закрытия Босфорского пролива для российских кораблей юридически ничтожны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Пункт 19 конвенции Монтрё, на который ссылается командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, здесь, что называется, ни к селу, ни к городу. Россия ни с кем не воюет и воевать не собирается. Жестко отреагировав на незаконные попытки проникновения судов ВМС Украины в наши территориальные воды, российские пограничники действовали строго в рамках международного права», — сказал Клинцевич.

Официальный Киев попросит мировое сообщество закрыть Босфорский пролив в связи с ситуацией в Керченском проливе, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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