На Украине готовятся к переброске механизированных бригад в Донбасс

Киев, , 14:33 — REGNUM Публичное акционерное общество «Укрзализныця» с задержкой в неделю поставляет вагоны для переброски механизированных бригад из мест постоянной дислокации на линию разграничения в Донбасс. Ввод военного положения должно изменить ситуацию. Об этом 29 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

«Сколько нужно, чтобы механизированную бригаду переместить из места постоянной дислокации на линию разграничения? Сколько нужно ждать командованию такой бригады после того, как они подают заявки на железнодорожные вагоны? Неделю! На сегодняшний день «Укрзализныця» — публичное акционерное общество. Оно тоже живет по своим законам. Оно должно получать прибыль, поэтому оно поставляет вагоны в первую очередь туда, где есть договора. А все что вне плана, идет вне плана», — сказал Грымчак.

Он сообщил, что на Украине ограничат движение лиц, которые связаны с правоохранительными органами и вооруженными силами Украины.

«Не будет запрещен выезд за границу. Это многих интересует… Не будет ограничений в перемещении внутри страны, кроме отдельных категорий людей, которые связаны с правоохранительной деятельностью, с Вооруженными силами. Не будет нарушений прав собственности. Никто сейчас не собирается забирать авто, этого не будет. Никто не будет вмешиваться в частную жизнь и залазить в постель», — обещает Грымчак.

Он также возмутился спекуляциями отдельных украинских политиков на возможном ограничении права на образовании, которое предусматривает правовой режим военного положения.

«В последние годы Донецкая и Луганская области живут в состоянии военного положения… Если начнутся обстрелы и эвакуируют школу, то это по большому счету, действительно — нарушение права на образование. Но есть самое главное право — это право на жизнь. Выполняя норму Конституции о праве на жизнь, иногда ограничивают право на образование. Когда есть военное положение, то право на свободу иногда ограничивают, чтобы в будущем можно было пользоваться плодами этой свободы», — добавил Грымчак.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, после того как документ опубликовали в электронной версии правительственной газеты «Урядовый курьер». Военное положение распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую).

По словам президента Петра Порошенко, военное положение будет применяться только в случае наземной военной агрессии со стороны России.

«Как только российский солдат пересечет украинскую границу, я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечит защиту украинской земли», — подчеркнул Порошенко.

В дополнении к указу о вводе военного положения описаны права граждан, которые ограничат в случае введения военного положения. В частности, документ предусматривает ограничение прав человека на неприкосновенность жилья (ст.30), личной жизни (ст.32), тайну телефонных разговоров (ст. 31), свободу передвижения (ст.33), свободу мысли и слова (ст.34), прав граждан избирать и быть избранными (ст. 38), прав на мирные собрания (ст. 39), прав распоряжаться своей собственностью (ст.41), прав на предпринимательскую деятельность (ст. 42), прав на свободный выбор деятельности (ст. 43) и прав на забастовку (ст. 44), а также прав на образование (ст. 53).