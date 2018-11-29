В головном офисе Deutsche Bank прошли полицейские обыски

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 14:32 — REGNUM 29 ноября прошел полицейский обыск в шести объектах крупнейшего немецкого инвестиционного банка Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире во Франкфурте-на-Майне. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

В обыске приняли участие около 170 сотрудников федеральной полиции, налоговой службы, прокуратуры Германии. Против Deutsche Bank существует подозрение в отмывании денег и в помощи клиентам в создании оффшорных компаний в безопасных «налоговых гаванях». Подозрения основаны на анализе данных Панамских документов и Offshore Leaks.

Обыски отразились на стоимости акций банка: за считанные минуты она упала на 5% до €8,17 — Deutsche Bank стал главным неудачником немецкого фондового индекса DAX. Вероятно, акции опустятся ниже антирекорда в €8,05.