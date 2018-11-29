Правительство Йемена:нельзя передавать порт Ходейда ООН на условиях хуситов

Ходейда, Йемен, , 15:47 — REGNUM 28 ноября официальное правительство Йемена отвергло предложение хуситов по передаче порта Ходейда под контроль ООН на условиях военизированной группировки шиитов-зейдитов. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, таким образом хуситы пытаются улучшить свой образ на международной арене и скрыть преступления, которые они совершили ранее.

Хуситы согласились передать порт Ходейда ООН только в том случае, если прибыль, которую они получают, эксплуатируя портовые объекты, будет передана в Центральный банк в Сане, столице страны. Источник уточняет, что Центральный банк также контролируют хуситы.

«Передача стратегически важного порта ООН на условиях хуситов — это вопиющее нарушение суверенитета страны», — заявил федеральный министр Йемена Мухаммед Аль-Амири.