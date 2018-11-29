В афганской провинции Газни ликвидировано 58 боевиков

Газни, Афганистан, , 15:44 — REGNUM Официальные представители Министерства обороны Афганистана заявили, что в провинции Газни (столица провинции — г. Газни) в результате операции, организованной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 58 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще три получили ранения.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны была проведена на территории уездов Гелан, Карабаг, Хаджа-Умари, Андар и Джагори провинции Газни.

Согласно вышеупомянутому заявлению, среди уничтоженных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) числится 19 граждан Пакистана.

По словам официальных представителей Министерства обороны Афганистана, в ходе операции силы безопасности и обороны уничтожили принадлежащее боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оружие и боевое снаряжение.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали указанную выше информацию.