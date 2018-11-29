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Меркель: ЕС отрегулирует «Северный поток — 2» в пользу Киева

Политика

У Берлина существует возможность с помощью третьего энергопакета ЕС влиять на сохранение транзитной роли Украины

Меркель: ЕС отрегулирует «Северный поток — 2» в пользу Киева
Harald Hoyer
«Северный поток-2»

Берлин, 29 ноября 2018, 14:24 — REGNUM  Власти Германии и Украины едины в желании сохранить транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. Об этом заявила 29 ноября канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В ходе своего выступления на открытии Германо-украинского форума в Берлине Меркель подчеркнула, что у Берлина существует возможность с помощью третьего энергопакета ЕС регулировать объемы поставок газа по трубопроводу «Северный поток — 2». Таким образом, Германия будет влиять на сохранение транзитной роли Украины, подчеркнула Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи со спикером Верховной рады Андреем Парубием заявила, что Украина сохранить транзит газа после строительства «Северного потока — 2».

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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