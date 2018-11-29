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В кулуарах G20 вице-президент Индонезии проведет ряд двусторонних встреч

Политика

В кулуарах саммита G20 Юсуф Калла планирует встретиться с главами государств или правительств Аргентины, Саудовской Аравии, Турции, Бразилии и Австралии

Джакарта, 29 ноября 2018, 14:22 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла поднимет ряд глобальных вопросов на встрече на высшем уровне «Большой двадцатки», которая состоится с 30 ноября по 1 декабря 2018 года в Буэнос-Айресе, Аргентина, сообщает информагентство Bisnis.

Как известно, «Большая двадцатка» или G20 является основным форумом по международному экономическому сотрудничеству. Это связано с тем, что G20 в совокупности составляет 85% мирового ВВП, 75% мировой торговли и 2/3 населения мира.

В рамках саммита Индонезия поднимет следующие вопросы: проблему устойчивого экономического роста, развития международной торговли, создание эффективной международной налоговой системы и расширение участия развивающихся стран в глобальном экономическом управлении.

Ожидается, что на саммите G20 будут подготовлены два основных документа, а именно совместное коммюнике стран-участниц и план действий.

В кулуарах саммита вице-президент Юсуф Калла планирует встретиться с главами государств или правительств Аргентины, Саудовской Аравии, Турции, Бразилии и Австралии, а с жителями Индонезии, проживающими в Буэнос-Айресе.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии прибудет в столицу Аргентины в сопровождении супруги Муфиды Юсуф Калла, министра по административной реформе и министра по связи и информации.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент Индонезии отправится на саммит G20 в Буэнос-Айрес

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Внешняя политика Индонезии
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