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Правительство Японии: дефицит рабочей силы становится серьёзной проблемой

Политика

Правительство Японии обеспокоено растущим дефицитом рабочей силы

Токио, 29 ноября 2018, 16:33 — REGNUM  Кабинет министров Японии опубликовал доклад, в котором отмечается, что на рынке труда с 2012 года стремительно растет число вакансий и рабочей силы во многих секторах экономики остро не хватает. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», в докладе говорится, что нехватка рабочих рук особенно ощущается в сфере услуг, жилищном секторе, медицине, а также в социальном обеспечении. Для решения этой проблемы правительство предлагает привлекать женщин и старшее поколение с целью повышения производительности труда.

По производительности труда в Японии лидируют северо-восточный регион Тохоку, центральный регион Токай, префектура Окинава и северная часть региона Канто. Наименее производительным признаны юго-западный регион острова Кюсю, центральный регион Хокурику, западный регион Кинки и центральный регион Косинэцу.

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Зарубежная хроника
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