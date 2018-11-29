Правительство Японии: дефицит рабочей силы становится серьёзной проблемой

Токио, , 16:33 — REGNUM Кабинет министров Японии опубликовал доклад, в котором отмечается, что на рынке труда с 2012 года стремительно растет число вакансий и рабочей силы во многих секторах экономики остро не хватает. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», в докладе говорится, что нехватка рабочих рук особенно ощущается в сфере услуг, жилищном секторе, медицине, а также в социальном обеспечении. Для решения этой проблемы правительство предлагает привлекать женщин и старшее поколение с целью повышения производительности труда.

По производительности труда в Японии лидируют северо-восточный регион Тохоку, центральный регион Токай, префектура Окинава и северная часть региона Канто. Наименее производительным признаны юго-западный регион острова Кюсю, центральный регион Хокурику, западный регион Кинки и центральный регион Косинэцу.