«Живём в газовой камере»: в Красноярске вновь объявлен экологический митинг

Красноярск, , 14:05 — REGNUM Красноярск как был городом «чёрного неба», так и остаётся им, несмотря на то, что и местные, и федеральные власти заявляют о проводимой работе по улучшению экологической обстановки в столице Красноярского края. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос. Он сообщил о том, что в Красноярске планируется новый митинг «За чистое небо». Ориентировочная дата проведения акции протеста — 30 марта 2019 года.

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«Местные власти могут много чего озвучивать, в том числе и совместно с федеральными чиновниками. Но, к сожалению, каких-то более-менее реальных шагов мы до сих пор не увидели. Да, были встречи местных властей с федеральным руководством, где озвучивались планы, которые затем уходили в Москву на согласование. Но до сих пор конкретных шагов сделано не было. То есть Красноярск как был городом «чёрного неба», так и остаётся им. Пока всё погрязло в обсуждениях», — отметил Евгений Ходос.

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По его словам, после первого митинга, который прошёл в марте 2017 года и собрал около 2 тысяч участников, экологические активисты смотрели на ситуацию достаточно оптимистично:

«Власти показали готовность к работе хотя бы в информационном поле. Обсуждалась тема газификации Красноярска, снижение мощностей КрАЗа, ограничение высотной застройки, да почти все пункты резолюции были затронуты в той или иной степени. Но с первого митинга прошло уже почти два года, а воз и ныне там. И это явно не плюс властям, и жители Красноярска это прекрасно понимают».

Добавим, информация о планируемом митинге активно обсуждается в группе «За чистое небо — Красноярск» в соцсети «ВКонтакте». И некоторые пользователи предлагают провести акцию протеста со 2 по 12 марта 2019 года — в те дни, когда в Красноярске будет проходить зимняя Универсиада. Они объясняют это тем, что в дни Универсиады можно привлечь гораздо больше внимания к проблеме «чёрного неба».

Однако Евгений Ходос считает оптимальной именно дату 30 марта.

«Здесь моя позиция может несколько расходиться с мнением коллег. Но, во-первых, у нас наиболее критическая ситуация со смогом и «чёрным небом» складывается в январе-феврале. Во-вторых, собирать людей надо, когда потеплеет на улице. Одна из основных причин, почему наш митинг, который мы проводили в декабре 2017 года, собрал менее тысячи человек, — это именно мороз на улице. Мы заинтересованы, чтобы было наибольшее количество людей, только массовый выход людей может ощутимо повлиять на действия финансово-промышленных групп и властей относительно экологии в Красноярске».

Собеседник ИА REGNUM подчеркнул, что каждый митинг — это, прежде всего, запрос от самих красноярцев, которые устали задыхаться в своём родном городе.

«Поэтому я думаю, что люди на митинг выйдут. Тем более что мы в этом году начинаем заблаговременно работу в этом направлении. В частности, объявили о митинге за три месяца. Мы приглашаем всех красноярцев присоединиться к подготовке митинга. Времени более чем достаточно и нам для подготовки, и властям, чтобы наконец начать что-то делать», — резюмировал экологический активист.

Между тем в красноярских пабликах в соцсетях продолжают периодически появляться пугающие фотографии красноярского смога. Комментарии — соответствующие.

«Мы реально живём в газовой камере. Страшно смотреть. Что можно сделать? Митинги, петиции, письмо Путину? Как остановить этот ужас?» — задаётся вопросом жительница Красноярска, состоящая в группе «За чистое небо».

«Как они (власти — прим. ИА REGNUM ) Универсиаду будут проводить? Вот и проверим, есть ли волшебный рубильник. Нас-то за людей не считают, травят, как хотят, по ночам», — жалуется ещё одна подписчица.

Причём, говоря о «волшебном рубильнике», она имеет в виду ситуацию, когда с приездом крупных федеральных чиновников в Красноярск воздух, как по волшебству, становится чище.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году Красноярск прожил под «чёрным небом» (в неблагоприятных метеоусловиях — прим. ИА REGNUM ) 43,5 дня. В такие периоды красноярцы замечают, что над городом нависает густой смог, становится трудно дышать. Экологи сходятся во мнении, что экологию Красноярска в основном портят промышленные и тепловые предприятия, а также транспорт.

Федеральным властям известно об экологических проблемах Красноярского края. В феврале 2018 года в Красноярск приезжал президент РФ Владимир Путин. Он провёл здесь совещание по экологической тематике, а затем поручил разработать и утвердить комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Красноярске.

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А недавно, в ноябре 2018 года, в Красноярск приезжал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. И, судя по комментариям в соцсетях, можно сделать вывод, что его визит оптимизма жителям региона, страдающего от экологических проблем, не прибавил.

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Напомним также, что касается комплексного плана по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов в Красноярске, краевые власти подготовили пакет предложений, в который вошли 39 мероприятий на 2018−2024 годы. Общий объём финансирования — порядка 98 млрд рублей. Предполагается, что оно будет осуществляться из разных источников, в том числе внебюджетных.