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Япония избегает комментариев по поводу инцидента между Украиной и Россией

Политика

Японское правительство воздерживается от критики в адрес России в отличие от своих западных партнеров

Токио, 29 ноября 2018, 15:42 — REGNUM  Заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Котаро Ногами не стал следовать примеру США и ЕС и воздержался от критики в адрес России по поводу недавнего конфликта с Украиной в водах Азовского моря.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», Ногами лишь сказал, что правительство Японии придерживается позиции против любого изменения статуса-кво, а также выступает за свободу судоходства.

Он также отметил, что инцидент «скорее всего, повлечет за собой напряжение отношений между Россией и Украиной», и Япония будет следить за развитием событий. Между тем другой правительственный чиновник продемонстрировал нежелание Японии участвовать в «далёких от нее» проблемах.

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Зарубежная хроника
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