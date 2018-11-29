Япония избегает комментариев по поводу инцидента между Украиной и Россией

Токио, , 15:42 — REGNUM Заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Котаро Ногами не стал следовать примеру США и ЕС и воздержался от критики в адрес России по поводу недавнего конфликта с Украиной в водах Азовского моря.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», Ногами лишь сказал, что правительство Японии придерживается позиции против любого изменения статуса-кво, а также выступает за свободу судоходства.

Он также отметил, что инцидент «скорее всего, повлечет за собой напряжение отношений между Россией и Украиной», и Япония будет следить за развитием событий. Между тем другой правительственный чиновник продемонстрировал нежелание Японии участвовать в «далёких от нее» проблемах.