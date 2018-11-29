Четверг, 29 Ноября 2018 года
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Израиль принял решение не назначать посла в Турцию

Политика

Это ответ на аналогичные действия Анкары

Тель-Авив, Израиль, 29 ноября 2018, 14:02 — REGNUM  Власти Израиля приняли решение не назначать нового посла в Турцию, что стало ответом на решение Анкары не возвращать в Тель-Авив своего дипломата, сообщает 29 ноября Anadolu.

Несмотря на продолжение кризиса в отношениях, израильская сторона отметила, что в интересах обоих стран полностью восстановить дипломатические отношения.

Напомним, власти Турции в мае 2018 года отозвали своего посла из еврейского государства в ответ на массовое убийство протестующих палестинцев на оккупированной территории Западного берега реки Иордан.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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