Израиль принял решение не назначать посла в Турцию

Тель-Авив, Израиль, , 14:02 — REGNUM Власти Израиля приняли решение не назначать нового посла в Турцию, что стало ответом на решение Анкары не возвращать в Тель-Авив своего дипломата, сообщает 29 ноября Anadolu.

Несмотря на продолжение кризиса в отношениях, израильская сторона отметила, что в интересах обоих стран полностью восстановить дипломатические отношения.

Напомним, власти Турции в мае 2018 года отозвали своего посла из еврейского государства в ответ на массовое убийство протестующих палестинцев на оккупированной территории Западного берега реки Иордан.

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