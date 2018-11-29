Ярославский депутат готов вступить в движение Поклонской

Ярославль, , 13:49 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский, прославившийся заявлением об отмене пенсий, может стать участником нового общественного движения консервативной направленности. В этом вопросе он готов сотрудничать с депутатом Государственной Думы РФ Натальей Поклонской, сообщил Петровский в интервью изданию «Клуб социологов».

Мне импонируют политики, верящие в то, что нужно служить людям, а не партии. Она очень выросла в моих глазах. Если Поклонская создаст партию или общественное движение, консервативное, но с социально ориентированными и, в хорошем смысле, популистскими идеями… Я с удовольствием стал бы участником этого движения», — пояснил Дмитрий Петровский.

Депутат муниципалитета Ярославля признался, что изменил отношение к федеральной коллеге после ее антикоррупционных выступлений.

Раньше я к Наталье Владимировне относился скептически. Она слишком настойчиво афишировала свою любовь к Николаю II. На мой взгляд, это излишне, это все равно, что я бы ходил с иконкой Сталина на груди. Но когда она проявила волю, пошла против послушного большинства, и перестала акцентировать внимание на Николае II, я стал относиться к Поклонской совершенно иначе», — сказал Петровский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 ноября Дмитрий Петровский был исключен из фракции «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля за некорректное общение с избирателями в социальных сетях.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандально известный ярославский депутат исключён из фракции ЕР