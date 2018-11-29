О ложном заявлении Киева о блокировании портов: Радио REGNUM

Москва, 29 ноября 2018, 14:00 — REGNUM
- Сирийскую оппозицию призвали отмежеваться от боевиков;
- В Крыму опровергли заявления о блокировании украинских портов;
- Microsoft займётся системами дополненной реальности для армии США;
- Нижегородский молокозавод производил опасный фальсификат;
- В Прикамье не исключают мусорного коллапса.
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