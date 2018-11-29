Четверг, 29 Ноября 2018 года
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О ложном заявлении Киева о блокировании портов: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 14:00

О ложном заявлении Киева о блокировании портов: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 29 ноября 2018, 14:00 — REGNUM  

Следующий выпуск слушайте в 17:00 (мск).

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/921.

Читайте ранее в этом сюжете: О могуществе сельского хозяйства в России и выборах в Грузии: Радио REGNUM

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