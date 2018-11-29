На встрече с МАГАТЭ Индонезия рассказала об использовании мирного атома

Вена, , 13:44 — REGNUM Министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Пуан Махарани рассказала об использовании мирного атама в Индонезии в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, Австрия, сообщает Antaranews.

На встрече с генеральным директором МАГАТЭ Юкия Аманом стороны обсудили достижения сотрудничества между Индонезией и МАГАТЭ, а также приверженность правительства обеспечению устойчивости национальных программ и взаимодействия между развивающимися странами по линии Юг-Юг.

На совещании генеральный директор МАГАТЭ высоко оценил прогресс, достигнутый Индонезией в области мирных ядерных технологий, а также роль Индонезии в АСЕАН и помощь малым островным развивающимся странам, включая Папуа — Новая Гвинея.

Напомним, Индонезия присоединилась к МАГАТЭ в 1957 году. В настоящее время ядерная энергия в мирных целях используется в области науки и техники, сельского хозяйства, животноводства, здравоохранения, промышленности и окружающей среды.