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На встрече с МАГАТЭ Индонезия рассказала об использовании мирного атома

Политика

Генеральный директор МАГАТЭ высоко оценил прогресс, достигнутый Индонезией в области мирных ядерных технологий

Вена, 29 ноября 2018, 13:44 — REGNUM  Министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Пуан Махарани рассказала об использовании мирного атама в Индонезии в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, Австрия, сообщает Antaranews.

На встрече с генеральным директором МАГАТЭ Юкия Аманом стороны обсудили достижения сотрудничества между Индонезией и МАГАТЭ, а также приверженность правительства обеспечению устойчивости национальных программ и взаимодействия между развивающимися странами по линии Юг-Юг.

На совещании генеральный директор МАГАТЭ высоко оценил прогресс, достигнутый Индонезией в области мирных ядерных технологий, а также роль Индонезии в АСЕАН и помощь малым островным развивающимся странам, включая Папуа — Новая Гвинея.

Напомним, Индонезия присоединилась к МАГАТЭ в 1957 году. В настоящее время ядерная энергия в мирных целях используется в области науки и техники, сельского хозяйства, животноводства, здравоохранения, промышленности и окружающей среды.

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Атомная энергетика
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