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Еврокомиссия предрекла содружеству климатически нейтральное будущее

Политика

Для этого нужно продолжать бороться с глобальным потеплением

Брюссель, 29 ноября 2018, 13:39 — REGNUM  Европейская Комиссия представила свое видение будущего Европейского союза в плане экологического развития, сообщает 29 ноября Anadolu.

«К 2050 году содружество будет процветающим, современным, конкурентоспособным и климатически нейтральным», — говорится в докладе комиссии.

Для того, чтобы стать экологически нейтральными, необходимо переориентировать экономику в сторону экологически чистого производства, дабы сократить выбросы в атмосферу парниковых газов.

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Международные соглашения по климату и их последствия
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