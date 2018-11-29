Еврокомиссия предрекла содружеству климатически нейтральное будущее

Брюссель, , 13:39 — REGNUM Европейская Комиссия представила свое видение будущего Европейского союза в плане экологического развития, сообщает 29 ноября Anadolu.

«К 2050 году содружество будет процветающим, современным, конкурентоспособным и климатически нейтральным», — говорится в докладе комиссии.

Для того, чтобы стать экологически нейтральными, необходимо переориентировать экономику в сторону экологически чистого производства, дабы сократить выбросы в атмосферу парниковых газов.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН бьет тревогу: выбросы парникового газа побили трехлетний рекорд