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Меркель призвала украинские власти действовать разумнее

Политика

Канцлер Германии пообещала обсудить произошедшее в Керченском проливе с президентом России

Меркель призвала украинские власти действовать разумнее
Müller / MSC
Ангела Меркель и Пётр Порошенко

Берлин, 29 ноября 2018, 13:37 — REGNUM  Украинские власти должны действовать разумно в связи с инцидентом в акватории Чёрного моря. Об этом заявила 29 ноября канцлер Германии Ангела Меркель.

В ходе своего выступления на открытии Германо-украинского форума в Берлине Меркель пообещала обсудить произошедшее с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, это может произойти на саммите «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Канцлер ФРГ подчеркнула, что украинская сторона должна вести себя разумно, поскольку военное разрешения конфликта с Россией невозможно.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин оказать воздействие на власти Украины в связи с провокацией в Керченском проливе.

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