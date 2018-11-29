Глава Смоленской области считает, что мэр Смоленска должен уйти в отставку

Смоленск, , 13:36 — REGNUM Губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал 44-летнего мэра Смоленска Владимира Соваренко уйти в отставку из-за большого количества жалоб от жителей, сообщили в четверг, 29 ноября, в пресс-службе губернатора.

«Безобразная и отвратительная работа главы города и администрации областного центра по многим направлениям их компетенции, которую я неоднократно критиковал, наплевательское отношение к смолянам, что в очередной раз продемонстрировал сегодняшний прием граждан, — очевидная необходимость отставки главы города по собственному желанию. Уверен, что Соваренко должен уйти. Это будет благом для Смоленска и для всех его жителей», — цитирует ТАСС слова Алексея Островского по итогам приема граждан.

В четверг Алексей Островский провел очередной прием граждан по личным вопросам.

«Большая часть обращений касалась неудовлетворительной работы администрации областного центра. В частности, смоляне обращались к губернатору по вопросам реализации приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды», ремонта дорог, уличного освещения, работы управляющих компаний», — отметили в пресс-службе.

Смоленский губернатор неоднократно обращал внимание главы города Соваренко на неисполнение государственных программ и федеральных проектов, а также поручений президента Российской Федерации в сфере ЖКХ.

Ранее Смоленский областной суд подтвердил назначенный главе города Владимиру Соваренко штраф за административные правонарушения при расходовании бюджетных средств. Главу Смоленска привлекли за нецелевое использование бюджетных областных средств, выделенных на благоустройство скверов на улицах Ударников, Коммунистической, Гризодубовой. Суд назначил ему штрафы в общей сумме 60 тыс. рублей.

Владимир Соваренко вступил в должность главы города Смоленск в декабре 2016 года. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов Смоленского городского совета. Срок полномочий — четыре года.