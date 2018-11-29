28-летний «Лидер России» получил пост советника ростовского губернатора

Ростов-на-Дону, , 13:35 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял очередные кадровые решения. На пост советника главы региона он назначил молодого победителя всероссийского конкурса «Лидеры России» Антона Алексеева. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе донского главы.

Уточняется, что новому чиновнику — 28 лет. У него два высших образования. В 2012 году он окончил Саратовский государственный социально-экономический университет по специальности «Налоги и налогообложение», учёбу продолжил в Российском университете кооперации, где изучал юриспруденцию.

«По окончании вуза трудился на различных должностях российских и зарубежных компаний, работал в аппарате заместителя председателя правительства Саратовской области», — уточнили в донском правительстве.

Известно также, что наставником Алексеева на всероссийском конкурсе был председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

ИА REGNUM напоминает, что череда кадровых изменений началась в донском правительстве 27 ноября. В этот день ростовский губернатор освободил от должности министра культуры региона Владимира Бабина, переведя его на пост заместителя министра по физической культуре и спорту. Накануне, 28 ноября, Голубев уволил своего заместителя Владимира Крупина.

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