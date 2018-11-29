Встреча Путина и Трампа обернется вакханалией ненависти в западных СМИ?

Москва, , 13:53 — REGNUM В рамках предстоящей встречи президентов РФ и США на саммите G20 вопросу о провокации ВМС Украины будет уделено не более 4−5 секунд, полагает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM и согласился с тем, что это мероприятие, как и прежнее, в Хельсинки, вызовет очередную волну негодования в западном политическом истеблишменте.

«Мне кажется, оба президента прекрасно понимают, что на подобных двусторонних встречах они вряд ли достигнут каких-то серьёзных соглашений, которые изменят геополитическую картину мира, — сказал Мухин. — Это понятно. Но вот подразнить своих оппонентов они не отказывают себе в удовольствии. Оба знают, что после этого начнётся вакханалия ненависти в СМИ, которые обычно критикуют и Трампа, и Путина. Это такое политическое хулиганство. Стратегические подвижки могут произойти в случае совместной работы команд Путина и Трампа, но на данном этапе этого пока не наблюдается».

Также Мухин заметил, что в рамках встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вопросу о провокации ВМС Украины в Керченском проливе будет уделено не более 4−5 секунд.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Трамп в первую очередь обсудят на полях саммита G20 в Аргентине вопросы двусторонних отношений. По словам Пескова, нужно думать, как начинать разговор на темы отношений Москвы и Вашингтона, стратегической безопасности, разоружения и региональных конфликтов.

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