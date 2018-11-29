Песков не увидел необходимости в посредниках по инциденту в Керченском прол

Москва, , 13:20 — REGNUM Руководство Российской Федерации не видит необходимости привлекать посредников для разрешения ситуации с задержанием двух катеров и одного буксира Военно-морских сил (ВМС) Украины в Керченском проливе, которые нарушили морскую границу РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Москва … не видит необходимости в каких-либо посреднических усилиях», — заявил представитель Кремля.

Песков также добавил, что всем, кто желает обеспечить деэскалацию вызванной действиями Киева напряженности, признательны в Москве.

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны украинские военные корабли, которые нарушили морскую границу России. Власти Украины, назвавшие инцидент «российской агрессией», ввели военное положение в стране.

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