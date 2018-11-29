ЕС создает барьер для инвестиций из России и Китая в СМИ и другие сектора

Брюссель, , 13:15 — REGNUM Европейский союз будет контролировать иностранные инвестиции в стратегические сектора. Это касается не только инфраструктуры, обороны и энергетики: также под особый контроль попадут приобретения средств массовой информации (СМИ), собирающих базы данных корпораций, участвующих в электоральных процессах технологический компаний, пишет испанская газета El País 29 ноября.

Брюссель уже подготовил регламент для защиты европейских интересов в ключевых секторах, которые в последние годы стали объектом внимания российского и китайского капиталов. Европейская комиссия будет выносить заключения по конкретным операциям, но последнее слово будет оставаться за страной, где зарегистрирована компания.

В 2017 году мощная «высадка» китайского капитала в Европе вызвала тревогу в Берлине и Париже. Европейская комиссия приступила к созданию механизма для изучения прямых инвестиций в ЕС, установив, что лишь 12 стран сообщества имеют системы для подобного контроля.

Дипломатические источники поясняют, что в разрабатываемом регламенте включена и ссылка на «свободу и плюрализм СМИ» из-за беспокойства стран Восточной и Северной Европы растущим влиянием российских государственных СМИ. «Мы говорим о средствах массовой информации в широком смысле, включая кино или культурные услуги», — говорят источники. Этот механизм необходим для безопасности и сохранения порядка в европейских странах.