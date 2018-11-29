Новосибирская область: на нацпроект «Культура» планируют направить 1,6 млрд

Новосибирск, , 13:13 — REGNUM На реализацию нового национального проекта «Культура» в Новосибирской области планируется направить 1 млрд 643 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Вопросы реализации национальных проектов в социальной сфере Новосибирской области были рассмотрены под руководством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова на совещании в Правительстве региона 29 ноября.

Как отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов, в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года необходимо достичь увеличения на 15% числа посещений организаций культуры и увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в пять раз.

Новый национальный проект «Культура» включает три направления в рамках подпроектов — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Основными направлениями деятельности по вовлечению населения в культуру определены создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов организаций культуры, оснащение их современным оборудованием, повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, грантовая поддержка любительских творческих коллективов, некоммерческих организаций, создание виртуальных концертных залов и выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности и другое.

Напомним, что Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Министр культуры РФ Владимир Мединский возглавили подгруппу, которая занималась проработкой национального проекта «Культура» в ходе заседания президиума Госсовета РФ 23 ноября.

Справка: Региональная составляющая национального проекта «Культура» разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Цель проекта — увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.